Ильина Татьяна Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.08.1961
Дата смерти29.08.2021
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1961
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ефимчук Александра Константиновна
Отец ребёнка: Ефимчук Константин Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.10.1986
Дочь: Ефимчук Надежда Константиновна
Отец ребёнка: Ефимчук Константин Васильевич
Смерть
29.08.2021