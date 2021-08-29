Ильина Татьяна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИльина Татьяна Александровна

Ильина Татьяна Александровна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.08.1961

Дата смерти

29.08.2021

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1961

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ефимчук Александра Константиновна

Отец ребёнка: Ефимчук Константин Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ефимчук Константин Васильевич

Рождение ребёнка
16.10.1986

Дочь: Ефимчук Надежда Константиновна

Отец ребёнка: Ефимчук Константин Васильевич

Смерть
29.08.2021

Мы используем куки для улучшения работы сайта.