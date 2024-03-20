Глухов Петр Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1943
Дата смерти2023
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
19
Мать ребёнка: Глухова Надежда Петровнп
Рождение
1943
Отец: Глухов Алексей Иванович
Рождение ребёнка
1965
Дочь: Тулбаева Любовь Петровна
Мать ребёнка: Глухова Надежда Петровнп
Рождение ребёнка
1966
Дочь: Кулагина Вера Петровнп
Мать ребёнка: Глухова Надежда Петровнп
Рождение ребёнка
1968
Дочь: Тишкова Елена Петровна
Мать ребёнка: Глухова Надежда Петровнп
Рождение ребёнка
1970
Мать ребёнка: Глухова Надежда Петровнп
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Глухова Надежда Петровнп
Смерть
2023