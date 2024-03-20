Глухов Петр Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГлухов Петр Алексеевич

Глухов Петр Алексеевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1943

Дата смерти

2023

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
19

Сын: Глухов Алексей Петровтч

Мать ребёнка: Глухова Надежда Петровнп

Рождение
1943

Отец: Глухов Алексей Иванович

Мать: Глухова Палагея Даниловна

Рождение ребёнка
1965

Дочь: Тулбаева Любовь Петровна

Мать ребёнка: Глухова Надежда Петровнп

Рождение ребёнка
1966

Дочь: Кулагина Вера Петровнп

Мать ребёнка: Глухова Надежда Петровнп

Рождение ребёнка
1968

Дочь: Тишкова Елена Петровна

Мать ребёнка: Глухова Надежда Петровнп

Рождение ребёнка
1970

Сын: Глухов Сергей Петрович

Мать ребёнка: Глухова Надежда Петровнп

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Глухова Надежда Петровнп

Смерть
2023
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close