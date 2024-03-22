Глухова (Абрамова) Надежда Петровнп — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глухова (Абрамова) Надежда Петровнп

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19

Сын: Глухов Алексей Петровтч

Отец ребёнка: Глухов Петр Алексеевич

Рождение ребёнка
1965

Дочь: Тулбаева Любовь Петровна

Отец ребёнка: Глухов Петр Алексеевич

Рождение ребёнка
1966

Дочь: Кулагина Вера Петровнп

Отец ребёнка: Глухов Петр Алексеевич

Рождение ребёнка
1968

Дочь: Тишкова Елена Петровна

Отец ребёнка: Глухов Петр Алексеевич

Рождение ребёнка
1970

Сын: Глухов Сергей Петрович

Отец ребёнка: Глухов Петр Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Глухов Петр Алексеевич

Смерть
Неизвестно
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