Глухова (Абрамова) Надежда Петровнп
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
19
Отец ребёнка: Глухов Петр Алексеевич
Рождение ребёнка
1965
Дочь: Тулбаева Любовь Петровна
Отец ребёнка: Глухов Петр Алексеевич
Рождение ребёнка
1966
Дочь: Кулагина Вера Петровнп
Отец ребёнка: Глухов Петр Алексеевич
Рождение ребёнка
1968
Дочь: Тишкова Елена Петровна
Отец ребёнка: Глухов Петр Алексеевич
Рождение ребёнка
1970
Отец ребёнка: Глухов Петр Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно