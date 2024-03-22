Тишкова (Глухова) Елена Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1968
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1968
Отец: Глухов Петр Алексеевич
Мать: Глухова Надежда Петровнп
Рождение ребёнка
1994
Отец ребёнка: Тишков Андрей
Рождение ребёнка
1998
Отец ребёнка: Тишков Андрей
Рождение ребёнка
2003
Сын: Тишков Иван Андрееич
Отец ребёнка: Тишков Андрей
Рождение ребёнка
2007
Отец ребёнка: Тишков Андрей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тишков Андрей