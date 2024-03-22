Тишкова (Глухова) Елена Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тишкова (Глухова) Елена Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1968

Пол

Женский

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1968

Отец: Глухов Петр Алексеевич

Мать: Глухова Надежда Петровнп

Рождение ребёнка
1994

Сын: Тишков Илья Андреевич

Отец ребёнка: Тишков Андрей

Рождение ребёнка
1998

Сын: Тишков Елизар Андреевич

Отец ребёнка: Тишков Андрей

Рождение ребёнка
2003

Сын: Тишков Иван Андрееич

Отец ребёнка: Тишков Андрей

Рождение ребёнка
2007

Сын: Тишков Алексей Андреевич

Отец ребёнка: Тишков Андрей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тишков Андрей

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