Часовская (Гаранова) Мария Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Часовская (Гаранова) Мария Петровна

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Место рождения

кр.Ставропольский, ст.Суворовская

Дата рождения

15.01.1928

Дата смерти

28.07.2008

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1929 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Часовской Иван Лукич

Рождение ребёнка
17.01.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Часовской Иван Лукич

Рождение ребёнка
22.06.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Часовской Иван Лукич

Смерть
28.07.2008

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