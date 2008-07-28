Часовская (Гаранова) Мария Петровна
Место рождениякр.Ставропольский, ст.Суворовская
Дата рождения15.01.1928
Дата смерти28.07.2008
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1928
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Часовской Иван Лукич
Рождение ребёнка
17.01.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Часовской Иван Лукич
Рождение ребёнка
22.06.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Часовской Иван Лукич
Смерть
28.07.2008