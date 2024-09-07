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Горяева Пелагея Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горяев Прохор Архипович

Рождение ребёнка
1891

Сын: Горяев Никандр Прохорович

Отец ребёнка: Горяев Прохор Архипович

Черемшанка, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
22.07.1895

Сын: Горяев Николай Прохорович

Отец ребёнка: Горяев Прохор Архипович

Черемшанка, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
03.08.1897

Сын: Горяев Иван Прохорович

Отец ребёнка: Горяев Прохор Архипович

Черемшанка, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1900

Дочь: Горяева Дарья Прохоровна

Отец ребёнка: Горяев Прохор Архипович

Черемшанка, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
17.04.1905

Дочь: Горяева Александра Прохоровна

Отец ребёнка: Горяев Прохор Архипович

Черемшанка, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
18.10.1907

Сын: Горяев Леонтий Прохорович

Отец ребёнка: Горяев Прохор Архипович

Черемшанка, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
10.12.1910

Сын: Горяев Яков Прохорович

Отец ребёнка: Горяев Прохор Архипович

Черемшанка, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

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