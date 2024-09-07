Горяев Прохор Архипович
Место рожденияЧеремшанка
Дата рождения1863
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Отец: Горяев Архип Алексеевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Горяева Пелагея Павловна
Рождение ребёнка
1891
Сын: Горяев Никандр Прохорович
Мать ребёнка: Горяева Пелагея Павловна
Рождение ребёнка
22.07.1895
Сын: Горяев Николай Прохорович
Мать ребёнка: Горяева Пелагея Павловна
Рождение ребёнка
03.08.1897
Мать ребёнка: Горяева Пелагея Павловна
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Горяева Дарья Прохоровна
Мать ребёнка: Горяева Пелагея Павловна
Рождение ребёнка
17.04.1905
Дочь: Горяева Александра Прохоровна
Мать ребёнка: Горяева Пелагея Павловна
Рождение ребёнка
18.10.1907
Сын: Горяев Леонтий Прохорович
Мать ребёнка: Горяева Пелагея Павловна
Рождение ребёнка
10.12.1910
Мать ребёнка: Горяева Пелагея Павловна
Смерть
Неизвестно