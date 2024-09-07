Горяев Прохор Архипович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГоряев Прохор Архипович

Горяев Прохор Архипович

Место рождения

Черемшанка

Дата рождения

1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: Горяев Архип Алексеевич

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горяева Пелагея Павловна

Рождение ребёнка
1891

Сын: Горяев Никандр Прохорович

Мать ребёнка: Горяева Пелагея Павловна

Черемшанка, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
22.07.1895

Сын: Горяев Николай Прохорович

Мать ребёнка: Горяева Пелагея Павловна

Черемшанка, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
03.08.1897

Сын: Горяев Иван Прохорович

Мать ребёнка: Горяева Пелагея Павловна

Черемшанка, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1900

Дочь: Горяева Дарья Прохоровна

Мать ребёнка: Горяева Пелагея Павловна

Черемшанка, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
17.04.1905

Дочь: Горяева Александра Прохоровна

Мать ребёнка: Горяева Пелагея Павловна

Черемшанка, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
18.10.1907

Сын: Горяев Леонтий Прохорович

Мать ребёнка: Горяева Пелагея Павловна

Черемшанка, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
10.12.1910

Сын: Горяев Яков Прохорович

Мать ребёнка: Горяева Пелагея Павловна

Черемшанка, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.