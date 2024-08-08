Горяев Яков Прохорович 10.12.1910 — найти родственников по фамилии на Familio
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Горяев Яков Прохорович

Место рождения

Черемшанка, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

10.12.1910

Дата смерти

09.08.1988

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1910

Отец: Горяев Прохор Архипович

Мать: Горяева Пелагея Павловна

Черемшанка, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
27.08.1936

Сын: Горяев Валентин Яковлевич

Мать ребёнка: Сафронова (Цируль) Анна (Анна Перовна) Леонидовна

Белогорск, город Белогорск, Амурская область
Рождение ребёнка
1938

Сын: Горяев Юрий Яковлевич

Мать ребёнка: Сафронова (Цируль) Анна (Анна Перовна) Леонидовна

Год рождения приблизительный
Бракосочетание
04.09.1938

Жена: Сафронова (Цируль) Анна (Анна Перовна) Леонидовна

Смерть
09.08.1988
Загорянский, Щёлковский муниципальный район, Московская область

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