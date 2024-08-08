Горяев Яков Прохорович
Место рождения
Дата рождения10.12.1910
Дата смерти09.08.1988
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1910
Отец: Горяев Прохор Архипович
Мать: Горяева Пелагея Павловна
Рождение ребёнка
27.08.1936
Сын: Горяев Валентин Яковлевич
Мать ребёнка: Сафронова (Цируль) Анна (Анна Перовна) Леонидовна
Белогорск, город Белогорск, Амурская область
Рождение ребёнка
1938
Мать ребёнка: Сафронова (Цируль) Анна (Анна Перовна) Леонидовна
Год рождения приблизительный
Бракосочетание
04.09.1938
Смерть
09.08.1988
Загорянский, Щёлковский муниципальный район, Московская область