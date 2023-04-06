Акулина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1758
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1758
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 1784 и 1786
Сын: Кувыркин Петр Иванов
Отец ребёнка: Кувыркин Иван Левонтьев
Рождение ребёнка
Между 1787 и 1791
Отец ребёнка: Кувыркин Иван Левонтьев
Рождение ребёнка
Около 1798
Дочь: Марья Иванова
Отец ребёнка: Кувыркин Иван Левонтьев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно