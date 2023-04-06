Акулина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акулина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1758

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1756 г.р.

Дети

Между 1784 и 1786 г.р.
Между 1787 и 1791 г.р.
Около 1798 г.р.

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1758

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1784 и 1786

Сын: Кувыркин Петр Иванов

Отец ребёнка: Кувыркин Иван Левонтьев

Рождение ребёнка
Между 1787 и 1791

Сын: Кувыркин Федор Иванов

Отец ребёнка: Кувыркин Иван Левонтьев

Рождение ребёнка
Около 1798

Дочь: Марья Иванова

Отец ребёнка: Кувыркин Иван Левонтьев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кувыркин Иван Левонтьев

Смерть
Неизвестно
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