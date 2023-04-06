Кувыркин Иван Левонтьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кувыркин Иван Левонтьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1756

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Около 1758 г.р.

Дети

Между 1784 и 1786 г.р.
Между 1787 и 1791 г.р.
Около 1798 г.р.

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1756

Отец: Кувыркин Леонтий Васильев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1784 и 1786

Сын: Кувыркин Петр Иванов

Мать ребёнка: Акулина

Рождение ребёнка
Между 1787 и 1791

Сын: Кувыркин Федор Иванов

Мать ребёнка: Акулина

Рождение ребёнка
Около 1798

Дочь: Марья Иванова

Мать ребёнка: Акулина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Акулина

Смерть
Неизвестно