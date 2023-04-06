Кувыркин Иван Левонтьев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1756
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1756
Отец: Кувыркин Леонтий Васильев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 1784 и 1786
Сын: Кувыркин Петр Иванов
Мать ребёнка: Акулина
Рождение ребёнка
Между 1787 и 1791
Мать ребёнка: Акулина
Рождение ребёнка
Около 1798
Дочь: Марья Иванова
Мать ребёнка: Акулина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Акулина
Смерть
Неизвестно