Шапкина (Зенкина) Феодосия Назаровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1841
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Отец: Зенкин Назар Афанасьевич
Мать: не указана
Дочь: Серебрякова (Серебрякова) Ольга Мартиновна
Отец ребёнка: Серебряков Мартин Игнатьевич
Дочь: Серебрякова (Серебрякова) Наталия Мартиновна
Отец ребёнка: Серебряков Мартин Игнатьевич
Дочь: Серебрякова (Серебрякова) Феодосия Мартиновна
Отец ребёнка: Серебряков Мартин Игнатьевич
Сын: Серебряков Дмитрий Мартинович
Отец ребёнка: Серебряков Мартин Игнатьевич
Дочь: Серебрякова (Серебрякова) Александра Мартиновна
Отец ребёнка: Серебряков Мартин Игнатьевич
Сын: Серебряков Кирилл Мартинович
Отец ребёнка: Серебряков Мартин Игнатьевич
Дочь: Серебрякова (Серебрякова) Феврония Мартиновна
Отец ребёнка: Серебряков Мартин Игнатьевич
Сын: Серебряков Иван Мартинович
Отец ребёнка: Серебряков Мартин Игнатьевич