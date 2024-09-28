Шапкина (Зенкина) Феодосия Назаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шапкина (Зенкина) Феодосия Назаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1841

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1841

Отец: Зенкин Назар Афанасьевич

Мать: не указана

Бракосочетание
03.11.1858

Муж: Серебряков Мартин Игнатьевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
27.06.1861

Дочь: Серебрякова (Серебрякова) Ольга Мартиновна

Отец ребёнка: Серебряков Мартин Игнатьевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
24.07.1862

Дочь: Серебрякова (Серебрякова) Наталия Мартиновна

Отец ребёнка: Серебряков Мартин Игнатьевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
27.05.1865

Дочь: Серебрякова (Серебрякова) Феодосия Мартиновна

Отец ребёнка: Серебряков Мартин Игнатьевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
21.10.1867

Сын: Серебряков Дмитрий Мартинович

Отец ребёнка: Серебряков Мартин Игнатьевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
22.04.1870

Дочь: Серебрякова (Серебрякова) Александра Мартиновна

Отец ребёнка: Серебряков Мартин Игнатьевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
19.03.1874

Сын: Серебряков Кирилл Мартинович

Отец ребёнка: Серебряков Мартин Игнатьевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
23.06.1875

Дочь: Серебрякова (Серебрякова) Феврония Мартиновна

Отец ребёнка: Серебряков Мартин Игнатьевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
23.06.1875

Сын: Серебряков Иван Мартинович

Отец ребёнка: Серебряков Мартин Игнатьевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
12.09.1876

Муж: Шапкин Никифор Ермилович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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