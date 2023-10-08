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Шапкин Никифор Ермилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1843

Отец: Шапкин Ермил Васильевич

Мать: не указана

Бракосочетание
13.02.1861

Жена: Шапкина Неонилла Степановна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
29.07.1863

Сын: Бирюков Степан Никифорович

Мать ребёнка: Шапкина Неонилла Степановна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
03.11.1865

Дочь: Шапкина Пелагея Никифоровна

Мать ребёнка: Шапкина Неонилла Степановна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
01.04.1869

Сын: Шапкин Иван Никифорович

Мать ребёнка: Шапкина Неонилла Степановна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
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