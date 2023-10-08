Шапкин Никифор Ермилович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1843
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1843
Отец: Шапкин Ермил Васильевич
Мать: не указана
Бракосочетание
13.02.1861
Рождение ребёнка
29.07.1863
Сын: Бирюков Степан Никифорович
Мать ребёнка: Шапкина Неонилла Степановна
Рождение ребёнка
03.11.1865
Дочь: Шапкина Пелагея Никифоровна
Мать ребёнка: Шапкина Неонилла Степановна
Рождение ребёнка
01.04.1869
Мать ребёнка: Шапкина Неонилла Степановна
Смерть
Неизвестно