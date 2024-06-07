Татауров Николай Кузьмич 1840 — найти родственников по фамилии на Familio
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Татауров Николай Кузьмич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1840

Пол

Мужской

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: Татауров Кузьма Васильевич

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татаурова Александра Зиновьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Татауров Иван Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1874

Сын: Татауров Андрей Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1882

Сын: Татауров Георгий Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1887

Сын: Татауров Петр Николаевич

Мать ребёнка: Татаурова Александра Зиновьевна

Рождение ребёнка
1888

Дочь: (Татаурова) Таисия Николаевна

Мать ребёнка: не указана

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