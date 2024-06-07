Татауров Николай Кузьмич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1840
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец: Татауров Кузьма Васильевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1874
Сын: Татауров Андрей Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1882
Сын: Татауров Георгий Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1887
Мать ребёнка: Татаурова Александра Зиновьевна
Рождение ребёнка
1888
Дочь: (Татаурова) Таисия Николаевна
Мать ребёнка: не указана