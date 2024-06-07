Татауров Андрей Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1874
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: Татауров Николай Кузьмич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1898
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
04.05.1901
Дочь: (Татаурова) Таисия Андреевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
04.05.1901
Сын: Татауров Николай Андреевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
05.08.1903
Дочь: (Татаурова) Мария Андреевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
06.04.1908
Дочь: (Татаурова) Платонида Андреевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
25.06.1910
Мать ребёнка: не указана
Вождорма, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1918
Дочь: (Татаурова) Анастасия
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно