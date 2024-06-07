Татауров Андрей Николаевич 1874 — найти родственников по фамилии на Familio
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Татауров Андрей Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: Татауров Николай Кузьмич

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1898

Сын: Татауров Яков Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
04.05.1901

Дочь: (Татаурова) Таисия Андреевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
04.05.1901

Сын: Татауров Николай Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
05.08.1903

Дочь: (Татаурова) Мария Андреевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
06.04.1908

Дочь: (Татаурова) Платонида Андреевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
25.06.1910

Сын: Татауров Петр Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Вождорма, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1918

Дочь: (Татаурова) Анастасия

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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