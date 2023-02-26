Акишин Михаил Фёдоров
Место рождениясельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рождения1890
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: Акишин Фёдор Гаврилов
Мать: Акишина Агрипина Иванова
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
28.01.1909
.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
26.03.1910
Дочь: Мария Михайлова
Мать ребёнка: Акишина Акилина Алексеева
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
11.06.1915
Сын: Акишин Иван Михайлов
Мать ребёнка: Акишина Акилина Алексеева
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно