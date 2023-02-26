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Акишин Михаил Фёдоров

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Место рождения

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Акишин Фёдор Гаврилов

Мать: Акишина Агрипина Иванова

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
28.01.1909

Жена: Акишина Акилина Алексеева

.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
26.03.1910

Дочь: Мария Михайлова

Мать ребёнка: Акишина Акилина Алексеева

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
11.06.1915

Сын: Акишин Иван Михайлов

Мать ребёнка: Акишина Акилина Алексеева

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно
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