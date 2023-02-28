Акишина (Бикина) Акилина Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАкишина (Бикина) Акилина Алексеева

Акишина (Бикина) Акилина Алексеева

avatar

Место рождения

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1890 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
28.01.1909

Муж: Акишин Михаил Фёдоров

.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
26.03.1910

Дочь: Мария Михайлова

Отец ребёнка: Акишин Михаил Фёдоров

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
11.06.1915

Сын: Акишин Иван Михайлов

Отец ребёнка: Акишин Михаил Фёдоров

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close