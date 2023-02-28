Акишина (Бикина) Акилина Алексеева
Место рождения
Дата рождения1888
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
28.01.1909
.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
26.03.1910
Дочь: Мария Михайлова
Отец ребёнка: Акишин Михаил Фёдоров
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
11.06.1915
Сын: Акишин Иван Михайлов
Отец ребёнка: Акишин Михаил Фёдоров
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно