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Акишин Гавриил Фёдоров

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Место рождения

с.Губино Калужской губ.

Дата рождения

09.07.1905

Дата смерти

1962

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1905

Отец: Акишин Фёдор Гаврилов

Мать: Акишина Агрипина Иванова

с.Губино Калужской губ.
Военная награда
23.03.1944
Медаль «За отвагу»
Военная награда
28.09.1944
Орден Красной Звезды
Военная награда
11.04.1945
Медаль «За боевые заслуги»
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Акишина Мария Филипповна

Военная служба
Неизвестно
гв. мл. сержант
Смерть
1962
Похороны
Неизвестно
с.Дмитриевка Бабынинского р-на Калужской обл.
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