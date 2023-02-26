Акишин Гавриил Фёдоров
Место рожденияс.Губино Калужской губ.
Дата рождения09.07.1905
Дата смерти1962
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1905
Отец: Акишин Фёдор Гаврилов
Мать: Акишина Агрипина Иванова
с.Губино Калужской губ.
Военная награда
23.03.1944
Медаль «За отвагу»
Военная награда
28.09.1944
Орден Красной Звезды
Военная награда
11.04.1945
Медаль «За боевые заслуги»
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Акишина Мария Филипповна
Военная служба
Неизвестно
гв. мл. сержант
Смерть
1962
Похороны
Неизвестно
с.Дмитриевка Бабынинского р-на Калужской обл.