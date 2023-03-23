Радзивилова Калугина Ольга Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1886
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: Калугин Илья Григорьевич
Мать: Калугина Дарья Ильинична
Рождение ребёнка
03.10.1907 ст.
Сын: Радзивилов Иона Мелетьевич
Отец ребёнка: Радзивилов Мелетий Павлович
Олёкминск, Олекминский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
Смерть
Неизвестно