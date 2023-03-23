Радзивилова Калугина Ольга Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРадзивилова Калугина Ольга Ильинична

Радзивилова Калугина Ольга Ильинична

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Калугин Илья Григорьевич

Мать: Калугина Дарья Ильинична

Рождение ребёнка
03.10.1907 ст.

Сын: Радзивилов Иона Мелетьевич

Отец ребёнка: Радзивилов Мелетий Павлович

Олёкминск, Олекминский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close