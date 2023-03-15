Калугина Дарья Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калугина Дарья Ильинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Илья

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1886

Дочь: Радзивилова Калугина Ольга Ильинична

Отец ребёнка: Калугин Илья Григорьевич

Рождение ребёнка
14.04.1891

Сын: Калугин Иван Ильич

Отец ребёнка: Калугин Илья Григорьевич

Олёкминск, Олекминский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
Рождение ребёнка
21.10.1894 ст.

Дочь: Калугина Елизавета Ильинична

Отец ребёнка: Калугин Илья Григорьевич

Олёкминск, Олекминский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
Рождение ребёнка
18.12.1896 ст.

Сын: Калугин Константин Ильич

Отец ребёнка: Калугин Илья Григорьевич

Олёкминск, Олекминский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
Рождение ребёнка
09.07.1902 ст.

Дочь: Калугина Мария Ильинична

Отец ребёнка: Калугин Илья Григорьевич

Олёкминск, Олекминский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
Рождение ребёнка
21.11.1905 ст.

Сын: Калугин Владимир Ильич

Отец ребёнка: Калугин Илья Григорьевич

Олёкминск, Олекминский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
Рождение ребёнка
06.01.1912 ст.

Дочь: Калугина Анна Ильинична

Отец ребёнка: Калугин Илья Григорьевич

Олёкминск, Олекминский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
Смерть
Неизвестно

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