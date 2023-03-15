Калугина Дарья Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Илья
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Радзивилова Калугина Ольга Ильинична
Отец ребёнка: Калугин Илья Григорьевич
Рождение ребёнка
14.04.1891
Сын: Калугин Иван Ильич
Отец ребёнка: Калугин Илья Григорьевич
Рождение ребёнка
21.10.1894 ст.
Дочь: Калугина Елизавета Ильинична
Отец ребёнка: Калугин Илья Григорьевич
Рождение ребёнка
18.12.1896 ст.
Отец ребёнка: Калугин Илья Григорьевич
Рождение ребёнка
09.07.1902 ст.
Дочь: Калугина Мария Ильинична
Отец ребёнка: Калугин Илья Григорьевич
Рождение ребёнка
21.11.1905 ст.
Отец ребёнка: Калугин Илья Григорьевич
Рождение ребёнка
06.01.1912 ст.
Дочь: Калугина Анна Ильинична
Отец ребёнка: Калугин Илья Григорьевич
Смерть
Неизвестно