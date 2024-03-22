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Шмелев Семен Иванович

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1775

Отец: Шмелев Иван Галактионович

Мать: Шмелева Мавра Ильинична

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 47 лист
Бракосочетание
Около 1793

Жена: Шмелева Марья Федоровна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 47 лист
Рождение ребёнка
Около 1794

Дочь: Шмелева Анна Семеновна

Мать ребёнка: Шмелева Марья Федоровна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 47 лист
Рождение ребёнка
Около ?.04.1795

Дочь: Шмелева Александра Семеновна

Мать ребёнка: Шмелева Марья Федоровна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Работа или профессия
1795
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Конторский служитель
Рождение ребёнка
1800

Дочь: Шмелева Марья Семеновна

Мать ребёнка: Шмелева Анисья Ивановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330, 12л
Рождение ребёнка
20.03.1805 ст.

Дочь: Шмелева Матрена Семеновна

Мать ребёнка: Шмелева Анисья Ивановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАПК, фонд37, оп3, дело204а, 76 оборот
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шмелева Анисья Ивановна

Смерть
Неизвестно
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