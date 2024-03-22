Шмелев Семен Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1775
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1775
Отец: Шмелев Иван Галактионович
Мать: Шмелева Мавра Ильинична
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 47 лист
Бракосочетание
Около 1793
Жена: Шмелева Марья Федоровна
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 47 лист
Рождение ребёнка
Около 1794
Дочь: Шмелева Анна Семеновна
Мать ребёнка: Шмелева Марья Федоровна
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 47 лист
Рождение ребёнка
Около ?.04.1795
Дочь: Шмелева Александра Семеновна
Мать ребёнка: Шмелева Марья Федоровна
Работа или профессия
1795
Конторский служитель
Рождение ребёнка
1800
Дочь: Шмелева Марья Семеновна
Мать ребёнка: Шмелева Анисья Ивановна
ГАСО, 24-25-330, 12л
Рождение ребёнка
20.03.1805 ст.
Дочь: Шмелева Матрена Семеновна
Мать ребёнка: Шмелева Анисья Ивановна
ГАПК, фонд37, оп3, дело204а, 76 оборот
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шмелева Анисья Ивановна
Смерть
Неизвестно