Шмелева Марья Федоровна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1775
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1775
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1794
Дочь: Шмелева Анна Семеновна
Отец ребёнка: Шмелев Семен Иванович
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 47 лист
Рождение ребёнка
Около ?.04.1795
Дочь: Шмелева Александра Семеновна
Отец ребёнка: Шмелев Семен Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно