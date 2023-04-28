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Шмелева Марья Федоровна

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1775 г.р.

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1775

Отец: не указан

Мать: не указана

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1794

Дочь: Шмелева Анна Семеновна

Отец ребёнка: Шмелев Семен Иванович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 47 лист
Рождение ребёнка
Около ?.04.1795

Дочь: Шмелева Александра Семеновна

Отец ребёнка: Шмелев Семен Иванович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шмелев Семен Иванович

Смерть
Неизвестно
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