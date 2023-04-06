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Сычева (Бахарева) Марія

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

24.03.1835

Дата смерти

1866

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1835

Отец: Бахаревъ Данила

Мать: Бахарева Ульяна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
15.02.1856

Муж: Сычевъ Иванъ

Рождение ребёнка
18.10.1857

Сын: Сычевъ Яковъ

Отец ребёнка: Сычевъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.06.1860

Дочь: Сычева Акулина

Отец ребёнка: Сычевъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.03.1862

Сын: Сычевъ Алексей

Отец ребёнка: Сычевъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.03.1862

Сын: Сычевъ Венедиктъ

Отец ребёнка: Сычевъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.05.1864

Сын: Сычевъ Николай

Отец ребёнка: Сычевъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
30.07.1866

Сын: Сычевъ Соломонъ

Отец ребёнка: Сычевъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
1866
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: отъ родовъ
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