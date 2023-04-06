Сычева (Бахарева) Марія
Место рождения
Дата рождения24.03.1835
Дата смерти1866
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1835
Отец: Бахаревъ Данила
Мать: Бахарева Ульяна
Бракосочетание
15.02.1856
Муж: Сычевъ Иванъ
Рождение ребёнка
18.10.1857
Сын: Сычевъ Яковъ
Отец ребёнка: Сычевъ Иванъ
Рождение ребёнка
04.06.1860
Дочь: Сычева Акулина
Отец ребёнка: Сычевъ Иванъ
Рождение ребёнка
14.03.1862
Сын: Сычевъ Алексей
Отец ребёнка: Сычевъ Иванъ
Рождение ребёнка
14.03.1862
Сын: Сычевъ Венедиктъ
Отец ребёнка: Сычевъ Иванъ
Рождение ребёнка
08.05.1864
Сын: Сычевъ Николай
Отец ребёнка: Сычевъ Иванъ
Рождение ребёнка
30.07.1866
Сын: Сычевъ Соломонъ
Отец ребёнка: Сычевъ Иванъ
Смерть
1866
Причина смерти: отъ родовъ