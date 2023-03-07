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Бахаревъ Данила

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

10.12.1810

Дата смерти

27.03.1850

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1810

Отец: Бахаревъ Ефремъ

Мать: Бахарева Авдотья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1830

Сын: Бахаревъ Иванъ

Мать ребёнка: Бахарева Ульяна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.06.1833

Дочь: Акулина

Мать ребёнка: Бахарева Ульяна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.03.1835

Дочь: Сычева Марія

Мать ребёнка: Бахарева Ульяна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.04.1837

Дочь: Кувшинова Александра

Мать ребёнка: Бахарева Ульяна

Рождение ребёнка
26.07.1839

Дочь: Евдокія

Мать ребёнка: Бахарева Ульяна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.01.1841

Сын: Бахаревъ Иванъ

Мать ребёнка: Бахарева Ульяна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.10.1842

Дочь: Бахарева Устинья

Мать ребёнка: Бахарева Ульяна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бахарева Ульяна

Смерть
27.03.1850
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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