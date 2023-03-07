Бахаревъ Данила
Место рождения
Дата рождения10.12.1810
Дата смерти27.03.1850
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1810
Отец: Бахаревъ Ефремъ
Мать: Бахарева Авдотья
Рождение ребёнка
1830
Сын: Бахаревъ Иванъ
Мать ребёнка: Бахарева Ульяна
Рождение ребёнка
13.06.1833
Дочь: Акулина
Мать ребёнка: Бахарева Ульяна
Рождение ребёнка
24.03.1835
Дочь: Сычева Марія
Мать ребёнка: Бахарева Ульяна
Рождение ребёнка
18.04.1837
Дочь: Кувшинова Александра
Мать ребёнка: Бахарева Ульяна
Рождение ребёнка
26.07.1839
Дочь: Евдокія
Мать ребёнка: Бахарева Ульяна
Рождение ребёнка
10.01.1841
Сын: Бахаревъ Иванъ
Мать ребёнка: Бахарева Ульяна
Рождение ребёнка
01.10.1842
Дочь: Бахарева Устинья
Мать ребёнка: Бахарева Ульяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бахарева Ульяна
Смерть
27.03.1850