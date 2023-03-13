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Кувшинова (Бахарева) Александра

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.04.1837

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1837

Отец: Бахаревъ Данила

Мать: Бахарева Ульяна

Бракосочетание
19.01.1858

Муж: Кувшиновъ Ларионъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.04.1860

Дочь: Кувшинова Пелагея

Отец ребёнка: Кувшиновъ Ларионъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.02.1862

Сын: Кувшиновъ Иванъ

Отец ребёнка: Кувшиновъ Ларионъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.02.1862

Сын: Кувшиновъ Иванъ

Отец ребёнка: Кувшиновъ Ларионъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.06.1864

Дочь: Кувшинова Агриппина

Отец ребёнка: Кувшиновъ Ларионъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.08.1865

Дочь: Кувшинова Васса

Отец ребёнка: Кувшиновъ Ларионъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.12.1866

Дочь: Кувшинова Анна

Отец ребёнка: Кувшиновъ Ларионъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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