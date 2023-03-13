Кувшинова (Бахарева) Александра
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.04.1837
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1837
Отец: Бахаревъ Данила
Мать: Бахарева Ульяна
Бракосочетание
19.01.1858
Муж: Кувшиновъ Ларионъ
Рождение ребёнка
29.04.1860
Дочь: Кувшинова Пелагея
Отец ребёнка: Кувшиновъ Ларионъ
Рождение ребёнка
21.02.1862
Сын: Кувшиновъ Иванъ
Отец ребёнка: Кувшиновъ Ларионъ
Рождение ребёнка
21.02.1862
Сын: Кувшиновъ Иванъ
Отец ребёнка: Кувшиновъ Ларионъ
Рождение ребёнка
15.06.1864
Дочь: Кувшинова Агриппина
Отец ребёнка: Кувшиновъ Ларионъ
Рождение ребёнка
13.08.1865
Дочь: Кувшинова Васса
Отец ребёнка: Кувшиновъ Ларионъ
Рождение ребёнка
12.12.1866
Дочь: Кувшинова Анна
Отец ребёнка: Кувшиновъ Ларионъ