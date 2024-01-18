Ивушкин Трофим Иовлев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ивушкин Трофим Иовлев

Место рождения

Московская область, Воскресенский район, деревня Медведево

Дата рождения

15.04.1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1792 г.р.

Мать

1795 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1843

Отец: Ивушкин Иов Иовлев

Мать: Ивушкина Мария Ивановна

Московская область, Воскресенский район, деревня Медведево
Место жительства
Неизвестно
Московская область, Воскресенский район, деревня Медведево
Смерть
Неизвестно
Московская область, Воскресенский район, деревня Медведево
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