Ивушкина Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ивушкина Мария Ивановна

Место рождения

Московская область, Воскресенский район, деревня Медведево

Дата рождения

1795

Дата смерти

После 1864

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: не указан

Мать: не указана

Московская область, Воскресенский район, деревня Медведево
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Васса Иовлева

Отец ребёнка: Ивушкин Иов Иовлев

Московская область, Воскресенский район, деревня Медведево
Рождение ребёнка
1818

Сын: Ивушкин Федот Иовлев

Отец ребёнка: Ивушкин Иов Иовлев

Московская область, Воскресенский район, деревня Медведево
Рождение ребёнка
1823

Сын: Ивушкин Василий Иовлев

Отец ребёнка: Ивушкин Иов Иовлев

Московская область, Воскресенский район, деревня Медведево
Рождение ребёнка
1828

Сын: Ивушкин Иван Ивлев

Отец ребёнка: Ивушкин Иов Иовлев

Московская область, Воскресенский район, деревня Медведево
Рождение ребёнка
23.10.1832

Дочь: Пелагея Иовлева

Отец ребёнка: Ивушкин Иов Иовлев

Московская область, Воскресенский район, деревня Медведево
Рождение ребёнка
1834

Сын: Ивушкин Федор Иовлев

Отец ребёнка: Ивушкин Иов Иовлев

Московская область, Воскресенский район, деревня Медведево
Рождение ребёнка
1840

Сын: Ивушкин Андрей Иовлев

Отец ребёнка: Ивушкин Иов Иовлев

Московская область, Воскресенский район, деревня Медведево
Рождение ребёнка
15.04.1843

Сын: Ивушкин Трофим Иовлев

Отец ребёнка: Ивушкин Иов Иовлев

Московская область, Воскресенский район, деревня Медведево
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Иовлева

Отец ребёнка: Ивушкин Иов Иовлев

Московская область, Воскресенский район, деревня Медведево
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ивушкин Иов Иовлев

Место жительства
Неизвестно
Московская область, Воскресенский район, деревня Медведево
Смерть
После 1864
Московская область, Воскресенский район, деревня Медведево
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