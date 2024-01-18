Ивушкина Мария Ивановна
Место рожденияМосковская область, Воскресенский район, деревня Медведево
Дата рождения1795
Дата смертиПосле 1864
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Отец: не указан
Мать: не указана
Московская область, Воскресенский район, деревня Медведево
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Васса Иовлева
Отец ребёнка: Ивушкин Иов Иовлев
Московская область, Воскресенский район, деревня Медведево
Рождение ребёнка
1818
Сын: Ивушкин Федот Иовлев
Отец ребёнка: Ивушкин Иов Иовлев
Московская область, Воскресенский район, деревня Медведево
Рождение ребёнка
1823
Отец ребёнка: Ивушкин Иов Иовлев
Московская область, Воскресенский район, деревня Медведево
Рождение ребёнка
1828
Сын: Ивушкин Иван Ивлев
Отец ребёнка: Ивушкин Иов Иовлев
Московская область, Воскресенский район, деревня Медведево
Рождение ребёнка
23.10.1832
Дочь: Пелагея Иовлева
Отец ребёнка: Ивушкин Иов Иовлев
Московская область, Воскресенский район, деревня Медведево
Рождение ребёнка
1834
Сын: Ивушкин Федор Иовлев
Отец ребёнка: Ивушкин Иов Иовлев
Московская область, Воскресенский район, деревня Медведево
Рождение ребёнка
1840
Отец ребёнка: Ивушкин Иов Иовлев
Московская область, Воскресенский район, деревня Медведево
Рождение ребёнка
15.04.1843
Отец ребёнка: Ивушкин Иов Иовлев
Московская область, Воскресенский район, деревня Медведево
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Иовлева
Отец ребёнка: Ивушкин Иов Иовлев
Московская область, Воскресенский район, деревня Медведево
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ивушкин Иов Иовлев
Место жительства
Неизвестно
Московская область, Воскресенский район, деревня Медведево
Смерть
После 1864
Московская область, Воскресенский район, деревня Медведево