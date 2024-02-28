Слаута Фекла
Место рождения
Дата рождения1786
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Бракосочетание
После 1819
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Елена Семеновна
Отец ребёнка: Слаута Семен Григорьевич
Рождение ребёнка
1822
Отец ребёнка: Слаута Семен Григорьевич
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Екатерина Семеновна
Отец ребёнка: Слаута Семен Григорьевич
Смерть
Неизвестно