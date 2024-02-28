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Слаута Фекла

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
После 1819

Муж: Слаута Семен Григорьевич

Рождение ребёнка
1820

Дочь: Елена Семеновна

Отец ребёнка: Слаута Семен Григорьевич

Рождение ребёнка
1822

Сын: Слаута Максим Семенович

Отец ребёнка: Слаута Семен Григорьевич

Рождение ребёнка
1825

Дочь: Екатерина Семеновна

Отец ребёнка: Слаута Семен Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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