Слаута Семен Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1787
Дата смерти1842
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787
Рождение ребёнка
1813
Мать ребёнка: Слаута 1-й брак
Бракосочетание
С 1813 по 1819
Жена: Слаута 1-й брак
Бракосочетание
После 1819
Жена: Слаута Фекла
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Елена Семеновна
Мать ребёнка: Слаута Фекла
Рождение ребёнка
1822
Мать ребёнка: Слаута Фекла
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Екатерина Семеновна
Мать ребёнка: Слаута Фекла
Смерть
1842
!-я Мировая война - убит