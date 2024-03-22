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Слаута Семен Григорьевич

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

1787

Дата смерти

1842

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787

Отец: Слаута Григорий Васильевич

Мать: Слаута Агриппина Григорьевна

Рождение ребёнка
1813

Сын: Слаута Савва Семенович

Мать ребёнка: Слаута 1-й брак

Бракосочетание
С 1813 по 1819

Жена: Слаута 1-й брак

Бракосочетание
После 1819

Жена: Слаута Фекла

Рождение ребёнка
1820

Дочь: Елена Семеновна

Мать ребёнка: Слаута Фекла

Рождение ребёнка
1822

Сын: Слаута Максим Семенович

Мать ребёнка: Слаута Фекла

Рождение ребёнка
1825

Дочь: Екатерина Семеновна

Мать ребёнка: Слаута Фекла

Смерть
1842
!-я Мировая война - убит
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