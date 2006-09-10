Сонич Ксения — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сонич Ксения

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.06.1923

Дата смерти

10.09.2006

Пол

Женский

Добавил:

ЛД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1923

Отец: не указан

Мать: Лакида Анастасия

Рождение ребёнка
06.07.1949

Дочь: Сысолова Людмила

Отец ребёнка: Сонич Кирилл

Рождение ребёнка
01.03.1951

Дочь: Максимова Татьяна

Отец ребёнка: Сонич Кирилл

Рождение ребёнка
12.03.1953

Дочь: Прокопьева Наталья

Отец ребёнка: Сонич Кирилл

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сонич Кирилл

Смерть
10.09.2006
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