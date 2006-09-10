Сонич Ксения
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.06.1923
Дата смерти10.09.2006
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1923
Отец: не указан
Мать: Лакида Анастасия
Рождение ребёнка
06.07.1949
Дочь: Сысолова Людмила
Отец ребёнка: Сонич Кирилл
Рождение ребёнка
01.03.1951
Дочь: Максимова Татьяна
Отец ребёнка: Сонич Кирилл
Рождение ребёнка
12.03.1953
Дочь: Прокопьева Наталья
Отец ребёнка: Сонич Кирилл
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сонич Кирилл
Смерть
10.09.2006