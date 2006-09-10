Сонич Кирилл — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сонич Кирилл

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.01.1915

Дата смерти

15.03.1978

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1923 г.р.

Дети

Добавил:

ЛД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1915

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.07.1949

Дочь: Сысолова Людмила

Мать ребёнка: Сонич Ксения

Рождение ребёнка
01.03.1951

Дочь: Максимова Татьяна

Мать ребёнка: Сонич Ксения

Рождение ребёнка
12.03.1953

Дочь: Прокопьева Наталья

Мать ребёнка: Сонич Ксения

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сонич Ксения

Смерть
15.03.1978
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