Сонич Кирилл
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.01.1915
Дата смерти15.03.1978
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1915
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.07.1949
Дочь: Сысолова Людмила
Мать ребёнка: Сонич Ксения
Рождение ребёнка
01.03.1951
Дочь: Максимова Татьяна
Мать ребёнка: Сонич Ксения
Рождение ребёнка
12.03.1953
Дочь: Прокопьева Наталья
Мать ребёнка: Сонич Ксения
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сонич Ксения
Смерть
15.03.1978