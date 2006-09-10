Сысолова Людмила — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСысолова Людмила

Сысолова Людмила

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.07.1949

Пол

Женский

Отец

1915 г.р.

Мать

1923 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1949

Отец: Сонич Кирилл

Мать: Сонич Ксения

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close