Горбачёв Василий Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1799
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1799
Отец: Горбачёв Григорий Васильевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1822
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1827
Сын: Горбачёв Савелий Васильевич
Мать ребёнка: Горбачёва Настасья
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Настасья
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1833
Сын: Горбачёв Захар Васильевич
Мать ребёнка: Горбачёва Настасья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Горбачёва Настасья
Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно