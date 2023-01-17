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Горбачёв Василий Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1799

Отец: Горбачёв Григорий Васильевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1822

Сын: Горбачёв Иван Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1827

Сын: Горбачёв Савелий Васильевич

Мать ребёнка: Горбачёва Настасья

Рождение ребёнка
1829

Дочь: Настасья

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1833

Сын: Горбачёв Захар Васильевич

Мать ребёнка: Горбачёва Настасья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горбачёва Настасья

Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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