Горбачёва Настасья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горбачёва Настасья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800

Отец: не указан

Мать: Меланья Тимофеевна

Рождение ребёнка
Около 1827

Сын: Горбачёв Савелий Васильевич

Отец ребёнка: Горбачёв Василий Григорьевич

Рождение ребёнка
Около 1833

Сын: Горбачёв Захар Васильевич

Отец ребёнка: Горбачёв Василий Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горбачёв Василий Григорьевич

Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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