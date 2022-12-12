Горбачёва Настасья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1800
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800
Отец: не указан
Мать: Меланья Тимофеевна
Рождение ребёнка
Около 1827
Сын: Горбачёв Савелий Васильевич
Отец ребёнка: Горбачёв Василий Григорьевич
Рождение ребёнка
Около 1833
Сын: Горбачёв Захар Васильевич
Отец ребёнка: Горбачёв Василий Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно