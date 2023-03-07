Филипп Григорьев
Место рождения
Дата рождения10.10.1825
Дата смерти22.05.1898
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1825
Отец: Григорий Сергеев
Мать: Ирина Павлова
Бракосочетание
25.01.1848
Жена: Ефросиния Парфенова
Пятницкая церковь г.Поречье Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.07.1850
Дочь: Христина Филиппова
Мать ребёнка: Ефросиния Парфенова
д.Станиги Бородинского приказа Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Матрона Филиппова
Мать ребёнка: Ефросиния Парфенова
Рождение ребёнка
15.03.1853
Сын: Алексей Филиппов
Мать ребёнка: Ефросиния Парфенова
Рождение ребёнка
10.06.1856
Сын: Пётр Филиппов
Мать ребёнка: Ефросиния Парфенова
Бракосочетание
10.07.1883
Жена: Макрина Леонова
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Смерть
22.05.1898