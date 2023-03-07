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Филипп Григорьев

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Место рождения

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

10.10.1825

Дата смерти

22.05.1898

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1825

Отец: Григорий Сергеев

Мать: Ирина Павлова

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
25.01.1848

Жена: Ефросиния Парфенова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.07.1850

Дочь: Христина Филиппова

Мать ребёнка: Ефросиния Парфенова

д.Станиги Бородинского приказа Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Матрона Филиппова

Мать ребёнка: Ефросиния Парфенова

Рождение ребёнка
15.03.1853

Сын: Алексей Филиппов

Мать ребёнка: Ефросиния Парфенова

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
10.06.1856

Сын: Пётр Филиппов

Мать ребёнка: Ефросиния Парфенова

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
10.07.1883

Жена: Макрина Леонова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Смерть
22.05.1898
Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
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