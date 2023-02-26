Ефросиния Парфенова
Место рожденияд.Андреево Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1815
Дата смерти27.05.1883
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
25.01.1848
Муж: Филипп Григорьев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.07.1850
Дочь: Христина Филиппова
Отец ребёнка: Филипп Григорьев
д.Станиги Бородинского приказа Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Матрона Филиппова
Отец ребёнка: Филипп Григорьев
Рождение ребёнка
15.03.1853
Сын: Алексей Филиппов
Отец ребёнка: Филипп Григорьев
Рождение ребёнка
10.06.1856
Сын: Пётр Филиппов
Отец ребёнка: Филипп Григорьев
Смерть
27.05.1883
д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.