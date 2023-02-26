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Ефросиния Парфенова

Место рождения

д.Андреево Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1815

Дата смерти

27.05.1883

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: ?

Мать: ?

д.Андреево Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
25.01.1848

Муж: Филипп Григорьев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.07.1850

Дочь: Христина Филиппова

Отец ребёнка: Филипп Григорьев

д.Станиги Бородинского приказа Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Матрона Филиппова

Отец ребёнка: Филипп Григорьев

Рождение ребёнка
15.03.1853

Сын: Алексей Филиппов

Отец ребёнка: Филипп Григорьев

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
10.06.1856

Сын: Пётр Филиппов

Отец ребёнка: Филипп Григорьев

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
27.05.1883
д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
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