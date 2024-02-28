Корешкова Татьяна Григорьевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1881
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1881
Отец: Григорий
Рождение ребёнка
1900 ст.
Отец ребёнка: Корешков Иван Павлович
Рождение ребёнка
1902 ст.
Дочь: Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Корешков Иван Павлович
Рождение ребёнка
1905 ст.
Дочь: Вера Ивановна
Отец ребёнка: Корешков Иван Павлович
Рождение ребёнка
1905 ст.
Дочь: Надежда Ивановна
Отец ребёнка: Корешков Иван Павлович
Вера и Надежда близнецы
Рождение ребёнка
1907 ст.
Отец ребёнка: Корешков Иван Павлович
Рождение ребёнка
1911 ст.
Сын: Корешков Григорий Иванович
Отец ребёнка: Корешков Иван Павлович
Рождение ребёнка
15.07.1914
Сын: Корешков Александр Иванович
Отец ребёнка: Корешков Иван Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Корешков Василий Иванович
Отец ребёнка: Корешков Иван Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Корешков Иван Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно