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Корешкова Татьяна Григорьевна

Место рождения

Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

Около 1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1881

Отец: Григорий

Мать: не указана

Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1900 ст.

Сын: Корешков Андрей Иванович

Отец ребёнка: Корешков Иван Павлович

Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1902 ст.

Дочь: Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Корешков Иван Павлович

Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1905 ст.

Дочь: Вера Ивановна

Отец ребёнка: Корешков Иван Павлович

Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1905 ст.

Дочь: Надежда Ивановна

Отец ребёнка: Корешков Иван Павлович

Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Вера и Надежда близнецы
Рождение ребёнка
1907 ст.

Сын: Корешков Сергей Иванович

Отец ребёнка: Корешков Иван Павлович

Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1911 ст.

Сын: Корешков Григорий Иванович

Отец ребёнка: Корешков Иван Павлович

Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
15.07.1914

Сын: Корешков Александр Иванович

Отец ребёнка: Корешков Иван Павлович

Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Корешков Василий Иванович

Отец ребёнка: Корешков Иван Павлович

Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Корешков Сергей Иванович

Отец ребёнка: Корешков Иван Павлович

Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корешков Иван Павлович

Смерть
Неизвестно
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