Корешков Григорий Иванович
Место рождения
Дата рождения1911 ст.
Дата смертиДо 1947
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911 ст.
Рождение ребёнка
02.11.1935
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ульянова Вера Николаевна
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Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ульянова Вера Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
До 1947