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Корешков Григорий Иванович

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Место рождения

Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1911 ст.

Дата смерти

До 1947

Пол

Мужской

Отец

Около 1881 г.р.

Мать

Около 1881 г.р.

Жена

1909 г.р.

Дети

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Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911 ст.

Отец: Корешков Иван Павлович

Мать: Корешкова Татьяна Григорьевна

Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
02.11.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ульянова Вера Николаевна

Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область
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Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ульянова Вера Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
До 1947