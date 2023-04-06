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Старчеусов Андрей Петрович

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1862

Дата смерти

16.11.1902

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: Старчеусов Петр Алексеевич

Мать: Старчеусова Феодосия Софроновна

Рождение ребёнка
03.09.1896

Дочь: Полуляхова Елизавета Андреевна

Мать ребёнка: Старчеусова Феодосия Ивановна

Рождение ребёнка
29.07.1901

Сын: Старчеусов Иван Андреевич

Мать ребёнка: Старчеусова Феодосия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Старчеусова Феодосия Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
16.11.1902
Причина смерти: чахотка
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