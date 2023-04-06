Старчеусов Андрей Петрович
Место рождения
Дата рождения1862
Дата смерти16.11.1902
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Рождение ребёнка
03.09.1896
Дочь: Полуляхова Елизавета Андреевна
Мать ребёнка: Старчеусова Феодосия Ивановна
Рождение ребёнка
29.07.1901
Сын: Старчеусов Иван Андреевич
Мать ребёнка: Старчеусова Феодосия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
16.11.1902
Причина смерти: чахотка