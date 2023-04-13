Старчеусов Петр Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Старчеусов Петр Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1837

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1862

Сын: Старчеусов Андрей Петрович

Мать ребёнка: Старчеусова Феодосия Софроновна

Рождение ребёнка
1865

Сын: Старчеусов Агафон Петрович

Мать ребёнка: Старчеусова Феодосия Софроновна

Рождение ребёнка
1867

Дочь: Негляд Гликерия Петровна

Мать ребёнка: Старчеусова Феодосия Софроновна

Рождение ребёнка
1870

Дочь: Зиньковская Евдокия Петровна

Мать ребёнка: Старчеусова Феодосия Софроновна

Рождение ребёнка
1872

Сын: Старчеусов Тимофей Петрович

Мать ребёнка: Старчеусова Феодосия Софроновна

Рождение ребёнка
24.10.1880

Сын: Старчеусов Александр Петрович

Мать ребёнка: Старчеусова Феодосия Софроновна

Рождение ребёнка
22.06.1883

Сын: Старчеусов Иван Петрович

Мать ребёнка: Старчеусова Феодосия Софроновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Старчеусова Феодосия Софроновна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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