Старчеусов Петр Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1837
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1837
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1862
Сын: Старчеусов Андрей Петрович
Мать ребёнка: Старчеусова Феодосия Софроновна
Рождение ребёнка
1865
Сын: Старчеусов Агафон Петрович
Мать ребёнка: Старчеусова Феодосия Софроновна
Рождение ребёнка
1867
Дочь: Негляд Гликерия Петровна
Мать ребёнка: Старчеусова Феодосия Софроновна
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Зиньковская Евдокия Петровна
Мать ребёнка: Старчеусова Феодосия Софроновна
Рождение ребёнка
1872
Сын: Старчеусов Тимофей Петрович
Мать ребёнка: Старчеусова Феодосия Софроновна
Рождение ребёнка
24.10.1880
Сын: Старчеусов Александр Петрович
Мать ребёнка: Старчеусова Феодосия Софроновна
Рождение ребёнка
22.06.1883
Мать ребёнка: Старчеусова Феодосия Софроновна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно