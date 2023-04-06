Старчеусова Феодосия Софроновна
Место рождения
Дата рождения1837
Дата смерти18.03.1921
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1862
Сын: Старчеусов Андрей Петрович
Отец ребёнка: Старчеусов Петр Алексеевич
Рождение ребёнка
1865
Сын: Старчеусов Агафон Петрович
Отец ребёнка: Старчеусов Петр Алексеевич
Рождение ребёнка
1867
Дочь: Негляд Гликерия Петровна
Отец ребёнка: Старчеусов Петр Алексеевич
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Зиньковская Евдокия Петровна
Отец ребёнка: Старчеусов Петр Алексеевич
Рождение ребёнка
1872
Сын: Старчеусов Тимофей Петрович
Отец ребёнка: Старчеусов Петр Алексеевич
Рождение ребёнка
24.10.1880
Сын: Старчеусов Александр Петрович
Отец ребёнка: Старчеусов Петр Алексеевич
Рождение ребёнка
22.06.1883
Отец ребёнка: Старчеусов Петр Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
18.03.1921
Причина смерти: старость