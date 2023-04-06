Старчеусова Феодосия Софроновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтарчеусова Феодосия Софроновна

Старчеусова Феодосия Софроновна

avatar

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1837

Дата смерти

18.03.1921

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1862

Сын: Старчеусов Андрей Петрович

Отец ребёнка: Старчеусов Петр Алексеевич

Рождение ребёнка
1865

Сын: Старчеусов Агафон Петрович

Отец ребёнка: Старчеусов Петр Алексеевич

Рождение ребёнка
1867

Дочь: Негляд Гликерия Петровна

Отец ребёнка: Старчеусов Петр Алексеевич

Рождение ребёнка
1870

Дочь: Зиньковская Евдокия Петровна

Отец ребёнка: Старчеусов Петр Алексеевич

Рождение ребёнка
1872

Сын: Старчеусов Тимофей Петрович

Отец ребёнка: Старчеусов Петр Алексеевич

Рождение ребёнка
24.10.1880

Сын: Старчеусов Александр Петрович

Отец ребёнка: Старчеусов Петр Алексеевич

Рождение ребёнка
22.06.1883

Сын: Старчеусов Иван Петрович

Отец ребёнка: Старчеусов Петр Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Старчеусов Петр Алексеевич

Место жительства
Неизвестно
Смерть
18.03.1921
Причина смерти: старость
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close