Палаткина Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПалаткина Александра

Палаткина Александра

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.04.1930

Дата смерти

24.04.1990

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1929 г.р.

Дети

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1930

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Палаткин Фёдор

Рождение ребёнка
1961

Дочь: Синицына (Палаткина) Елена

Отец ребёнка: Палаткин Фёдор

Рождение ребёнка
1968

Сын: Палаткин Юрий

Отец ребёнка: Палаткин Фёдор

Смерть
24.04.1990
Похороны
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.