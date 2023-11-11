Палаткина Александра
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.04.1930
Дата смерти24.04.1990
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1930
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Палаткин Фёдор
Рождение ребёнка
1961
Дочь: Синицына (Палаткина) Елена
Отец ребёнка: Палаткин Фёдор
Рождение ребёнка
1968
Сын: Палаткин Юрий
Отец ребёнка: Палаткин Фёдор
Смерть
24.04.1990
Похороны
Неизвестно