Баскакова Марья Казмина (С.)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1835
Дата смерти21.10.1892 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.01.1867
Дочь: Баскакова Анна Васильева(Р.)
Отец ребёнка: Баскаков Василий Николаевич (С.)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
21.10.1892 ст.
Ратманово, Малоярославецкий муниципальный район, Калужская область