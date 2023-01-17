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Баскакова Марья Казмина (С.)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1835

Дата смерти

21.10.1892 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1826 г.р.

Дети

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.01.1867

Дочь: Баскакова Анна Васильева(Р.)

Отец ребёнка: Баскаков Василий Николаевич (С.)

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Баскаков Василий Николаевич (С.)

Смерть
21.10.1892 ст.
Ратманово, Малоярославецкий муниципальный район, Калужская область
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