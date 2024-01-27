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Прилепко Дарья Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1899

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1899

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.01.1917

Сын: Прилепко Николай Васильевич

Отец ребёнка: Прилепко Василий Ефимович

Ставропольский край, Степновский р-н
Рождение ребёнка
С 1918 по 1923

Дочь: Александра

Отец ребёнка: Прилепко Василий Ефимович

с.степное Ставропольский край
Рождение ребёнка
1924

Сын: Прилепко Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Прилепко Василий Ефимович

Ставропольский край, Степновский р-н
Рождение ребёнка
18.05.1930

Дочь: Ключко Екатерина Васильевна

Отец ребёнка: Прилепко Василий Ефимович

с.степное Ставропольский край
Рождение ребёнка
Около 1935

Сын: Прилепко Иван Васильевич

Отец ребёнка: Прилепко Василий Ефимович

Ставропольский край, Степновский р-н
Рождение ребёнка
31.12.1939

Дочь: Максимова Ольга Васильевна

Отец ребёнка: Прилепко Василий Ефимович

Ставропольский край, Степновский р-н
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
с.Степное
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