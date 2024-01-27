Прилепко Дарья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1899
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
02.01.1917
Сын: Прилепко Николай Васильевич
Отец ребёнка: Прилепко Василий Ефимович
Ставропольский край, Степновский р-н
Рождение ребёнка
С 1918 по 1923
Дочь: Александра
Отец ребёнка: Прилепко Василий Ефимович
с.степное Ставропольский край
Рождение ребёнка
1924
Сын: Прилепко Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Прилепко Василий Ефимович
Ставропольский край, Степновский р-н
Рождение ребёнка
18.05.1930
Дочь: Ключко Екатерина Васильевна
Отец ребёнка: Прилепко Василий Ефимович
с.степное Ставропольский край
Рождение ребёнка
Около 1935
Отец ребёнка: Прилепко Василий Ефимович
Ставропольский край, Степновский р-н
Рождение ребёнка
31.12.1939
Дочь: Максимова Ольга Васильевна
Отец ребёнка: Прилепко Василий Ефимович
Ставропольский край, Степновский р-н
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
с.Степное