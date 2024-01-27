Ключко (Прилепко) Екатерина Васильевна
Место рожденияс.степное Ставропольский край
Дата рождения18.05.1930
Дата смерти10.09.1978
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1930
Отец: Прилепко Василий Ефимович
Мать: Прилепко Дарья Ивановна
с.степное Ставропольский край
Рождение ребёнка
1954
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
14.03.1957
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Ставропольский край, Степновский р-н
Рождение ребёнка
03.07.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Ставропольский край, Степновский р-н
Смерть
10.09.1978
Ставропольский край, Степновский р-н
Похороны
Неизвестно
с.Степное,Ставропольский край, Степновский район