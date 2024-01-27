Ключко (Прилепко) Екатерина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ключко (Прилепко) Екатерина Васильевна

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Место рождения

с.степное Ставропольский край

Дата рождения

18.05.1930

Дата смерти

10.09.1978

Пол

Женский

Отец

Около 1898 г.р.

Мать

Около 1899 г.р.

Дети

1954 г.р.
1957 г.р.
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Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1930

Отец: Прилепко Василий Ефимович

Мать: Прилепко Дарья Ивановна

с.степное Ставропольский край
Рождение ребёнка
1954

Сын: Ключко Сергей Яковлевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
14.03.1957

Сын: Ключко Василий Яковлевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Ставропольский край, Степновский р-н
Рождение ребёнка
03.07.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Ставропольский край, Степновский р-н
Смерть
10.09.1978
Ставропольский край, Степновский р-н
Похороны
Неизвестно
с.Степное,Ставропольский край, Степновский район
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