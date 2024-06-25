Первунинский Семен Исакович
Место рождения
Дата рождения1773
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773
Отец: Первунинский Исак
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Первунинская Екатерина
Рождение ребёнка
1798
Сын: Первунинский Иван Семенович
Мать ребёнка: Первунинская Екатерина
Рождение ребёнка
1804
Сын: Первунинский Ларион Семенович
Мать ребёнка: Первунинская Екатерина
Рождение ребёнка
1810
Сын: Первунинский Иосиф Семенович
Мать ребёнка: Первунинская Екатерина
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Первунинская Ирина Семеновна
Мать ребёнка: Первунинская Екатерина
Рождение ребёнка
1818
Сын: Первунинский Фрол Семенович
Мать ребёнка: Первунинская Екатерина
Смерть
Неизвестно