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Первунинский Семен Исакович

Место рождения

Рубцово, Сямженский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1773

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773

Отец: Первунинский Исак

Мать: не указана

Рубцово, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Первунинская Екатерина

Рождение ребёнка
1798

Сын: Первунинский Иван Семенович

Мать ребёнка: Первунинская Екатерина

Рубцово, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1804

Сын: Первунинский Ларион Семенович

Мать ребёнка: Первунинская Екатерина

Рубцово, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1810

Сын: Первунинский Иосиф Семенович

Мать ребёнка: Первунинская Екатерина

Рубцово, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1813

Дочь: Первунинская Ирина Семеновна

Мать ребёнка: Первунинская Екатерина

Рубцово, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1818

Сын: Первунинский Фрол Семенович

Мать ребёнка: Первунинская Екатерина

Рубцово, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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