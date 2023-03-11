Рейдерман (Горовиц) Надежда Максимовна (Мееровна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рейдерман (Горовиц) Надежда Максимовна (Мееровна)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Горовиц Меер (Максим) Львович (Лейбович)

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.08.1924

Сын: Рейдерман Максим Исаакович

Отец ребёнка: Рейдерман Исаак Абрамович

Киев, Киевский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рейдерман Исаак Абрамович

Смерть
Неизвестно
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