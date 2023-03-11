Рейдерман (Горовиц) Надежда Максимовна (Мееровна)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Горовиц Меер (Максим) Львович (Лейбович)
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.08.1924
Сын: Рейдерман Максим Исаакович
Отец ребёнка: Рейдерман Исаак Абрамович
Киев, Киевский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно