город Радивилов, город Радивилов, Рівненська область (на 2018) — Familio

Радивилов

Рівненська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
город
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Волынская губерния, Кременецкий уезд, Радзивиловская волость
1000. Радзивилов, местечко бывшее владельческое, на австрийской границе, дворов 97, жителей 1040, стан. кварт., волостное правление (уездный город в 40 верстах), 2 церкви Показать все

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Волынская губерния, Кременецкий уезд, Радзивиловская волость
местечко Радзивилов

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Рівненська область
А-20565Радивилівмістомісто районного підпорядкування, центр міської ОТГ, центр районур-н РадивилівськийРадивилівська міська об'єднана територіальна громада
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