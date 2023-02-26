Марфа Тарасова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1821
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1821
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1828
Отец ребёнка: Гавриил Стефанов
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Фёкла Гаврилова
Отец ребёнка: Гавриил Стефанов
Рождение ребёнка
До 1830
Дочь: Ксения Гаврилова
Отец ребёнка: Гавриил Стефанов
Рождение ребёнка
20.07.1835
Дочь: Мария Гаврилова
Отец ребёнка: Гавриил Стефанов
Рождение ребёнка
27.11.1837
Отец ребёнка: Гавриил Стефанов
Рождение ребёнка
06.07.1840
Дочь: Евфимия Гаврилова
Отец ребёнка: Гавриил Стефанов
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Чепелкина Татьяна (Григорьева)
Отец ребёнка: Гавриил Стефанов
Рождение ребёнка
04.06.1843
Дочь: Агрипина Гаврилова
Отец ребёнка: Гавриил Стефанов
Рождение ребёнка
04.06.1843
Дочь: Акилина Гаврилова
Отец ребёнка: Гавриил Стефанов
Рождение ребёнка
До 1843
Дочь: Елизавета Гаврилова
Отец ребёнка: Гавриил Стефанов
Рождение ребёнка
06.01.1846
Дочь: Татьяна Гаврилова
Отец ребёнка: Гавриил Стефанов
Рождение ребёнка
23.02.1848
Сын: Василий Гаврилов
Отец ребёнка: Гавриил Стефанов
Рождение ребёнка
26.07.1850
Сын: Прохор Гаврилов
Отец ребёнка: Гавриил Стефанов
Смерть
Неизвестно