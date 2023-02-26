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Марфа Тарасова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1828

Сын: Быков Сергей Гаврилов

Отец ребёнка: Гавриил Стефанов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Фёкла Гаврилова

Отец ребёнка: Гавриил Стефанов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1830

Дочь: Ксения Гаврилова

Отец ребёнка: Гавриил Стефанов

Рождение ребёнка
20.07.1835

Дочь: Мария Гаврилова

Отец ребёнка: Гавриил Стефанов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
27.11.1837

Сын: Быков Стефан (Григорьев)

Отец ребёнка: Гавриил Стефанов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
06.07.1840

Дочь: Евфимия Гаврилова

Отец ребёнка: Гавриил Стефанов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Чепелкина Татьяна (Григорьева)

Отец ребёнка: Гавриил Стефанов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
04.06.1843

Дочь: Агрипина Гаврилова

Отец ребёнка: Гавриил Стефанов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
04.06.1843

Дочь: Акилина Гаврилова

Отец ребёнка: Гавриил Стефанов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1843

Дочь: Елизавета Гаврилова

Отец ребёнка: Гавриил Стефанов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
06.01.1846

Дочь: Татьяна Гаврилова

Отец ребёнка: Гавриил Стефанов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
23.02.1848

Сын: Василий Гаврилов

Отец ребёнка: Гавриил Стефанов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
26.07.1850

Сын: Прохор Гаврилов

Отец ребёнка: Гавриил Стефанов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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