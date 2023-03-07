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Чепелкина Татьяна (Григорьева)

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Место рождения

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1841

Дата смерти

До 1879

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: Гавриил Стефанов

Мать: Марфа Тарасова

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1867

Сын: Галактионов Константин

Отец ребёнка: Юденков Трифон (Трофим) Васильев

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1870

Сын: Чепелкин Стефан Трофимов

Отец ребёнка: Юденков Трифон (Трофим) Васильев

Рождение ребёнка
15.11.1872

Дочь: Фёкла (Трофимова)

Отец ребёнка: Юденков Трифон (Трофим) Васильев

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
07.06.1875

Сын: Чепелкин Фёдор Трифонов

Отец ребёнка: Юденков Трифон (Трофим) Васильев

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
16.09.1877

Дочь: Ирина Трифонова

Отец ребёнка: Юденков Трифон (Трофим) Васильев

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Юденков Трифон (Трофим) Васильев

Смерть
До 1879
Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
Галискинское кладбище
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