Чепелкина Татьяна (Григорьева)
Место рождения
Дата рождения1841
Дата смертиДо 1879
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841
Отец: Гавриил Стефанов
Мать: Марфа Тарасова
Рождение ребёнка
1867
Отец ребёнка: Юденков Трифон (Трофим) Васильев
Рождение ребёнка
1870
Отец ребёнка: Юденков Трифон (Трофим) Васильев
Рождение ребёнка
15.11.1872
Дочь: Фёкла (Трофимова)
Отец ребёнка: Юденков Трифон (Трофим) Васильев
Рождение ребёнка
07.06.1875
Отец ребёнка: Юденков Трифон (Трофим) Васильев
Рождение ребёнка
16.09.1877
Дочь: Ирина Трифонова
Отец ребёнка: Юденков Трифон (Трофим) Васильев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1879
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
Галискинское кладбище