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Галактионов Константин

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Место рождения

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1867

Дата смерти

28.01.1904

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: Юденков Трифон (Трофим) Васильев

Мать: Чепелкина Татьяна (Григорьева)

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
28.01.1890

Жена: Галактионова Ефимия Силина

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье
Рождение ребёнка
12.02.1893

Дочь: Мария Константинова

Мать ребёнка: Галактионова Ефимия Силина

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
27.02.1895

Дочь: Евдокия Константинова

Мать ребёнка: Галактионова Ефимия Силина

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
06.07.1896

Сын: Галактионов Прокопий Константинов

Мать ребёнка: Галактионова Ефимия Силина

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
05.10.1897

Сын: Галактионов Сергей Константинов

Мать ребёнка: Галактионова Ефимия Силина

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
08.06.1899

Сын: Галактионов Иван Константинов

Мать ребёнка: Галактионова Ефимия Силина

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
09.05.1901

Дочь: Александра Константинова

Мать ребёнка: Галактионова Ефимия Силина

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
18.10.1902

Дочь: Вера Константинова

Мать ребёнка: Галактионова Ефимия Силина

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
28.01.1904
Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Причина смерти: от чахотки
Рождение ребёнка
16.02.1906

Сын: Галактионов Тимофей Константинович

Мать ребёнка: Галактионова Ефимия Силина

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Похороны
Неизвестно
на Галискинском кладбище
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