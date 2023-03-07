Галактионов Константин
Место рождения
Дата рождения1867
Дата смерти28.01.1904
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Бракосочетание
28.01.1890
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье
Рождение ребёнка
12.02.1893
Дочь: Мария Константинова
Мать ребёнка: Галактионова Ефимия Силина
Рождение ребёнка
27.02.1895
Дочь: Евдокия Константинова
Мать ребёнка: Галактионова Ефимия Силина
Рождение ребёнка
06.07.1896
Сын: Галактионов Прокопий Константинов
Мать ребёнка: Галактионова Ефимия Силина
Рождение ребёнка
05.10.1897
Сын: Галактионов Сергей Константинов
Мать ребёнка: Галактионова Ефимия Силина
Рождение ребёнка
08.06.1899
Сын: Галактионов Иван Константинов
Мать ребёнка: Галактионова Ефимия Силина
Рождение ребёнка
09.05.1901
Дочь: Александра Константинова
Мать ребёнка: Галактионова Ефимия Силина
Рождение ребёнка
18.10.1902
Дочь: Вера Константинова
Мать ребёнка: Галактионова Ефимия Силина
Смерть
28.01.1904
Причина смерти: от чахотки
Рождение ребёнка
16.02.1906
Сын: Галактионов Тимофей Константинович
Мать ребёнка: Галактионова Ефимия Силина
Похороны
Неизвестно
на Галискинском кладбище